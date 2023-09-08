مهرجانات الشواطئ ترفع نسبة الإشغال بفنادق الغردقة (صور)

تحرص فنادق الغردقة، على ابتكار كل ما هو جديد لجذب السياح على الشواطئ، ونظمت عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية مهرجانات الشواطئ، ولاقى ذلك قبول وإعجاب السياح المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الوافدة إلى الغردقة.

مهرجانات الشواطئ بفنادق الغردقة

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، بأن الفنادق تحرص على تنظيم حفلات ومهرجانات الشواطئ بصفة يومية، مثل مهرجان الفواكه ومهرجان الفوم ومهرجان الألوان، وحفلات موسيقية وبرامج متنوعة.

وأكد سامح جمعة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك لاقى قبولا وإعجابا من السياح، وتفاعلوا مع مهرجانات الشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن، وقاموا بنشر الصور التذكارية على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة

وأشار رضا الدخاخني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن مهرجانات الشواطئ جذبت السياح إلى فنادق الغردقة، ما ساهم في ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل منذ مطلع موسم الصيف الجاري، وكسرت حاجز 95%، وتمثل السياحة الداخلية أكثر من 30% من إشغالات الفنادق.

فنادق الغردقة تستقبل آلاف السياح

وكشف الدخاخني، بأن فنادق الغردقة استقبلت حوالي 25 ألف سائح أجنبى خلال الـ 24 ساعة الماضية، من جنسيات أوروبية مختلفة على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا.