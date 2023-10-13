انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الثالث لأمراض الكبد والجهاز الهضمي بمطروح

انطلق المؤتمر الطبي الثالث لأمراض الكبد والجهاز الهضمي بمدينة مرسى مطروح، الذي عُقد بأحد الفنادق بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، والدكتور هشام أيوب رئيس المؤتمر والدكتور إسلام عساف وكيل مديرية الصحة بمطروح، ولفيف من الأطباء من مطروح وخارجها، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

الاهتمام بالمؤتمرات الطبية في مطروح

وأكد سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، اليوم الجمعة، أهمية المؤتمرات الطبية العلمية، مما يساهم في تبادل الخبرات حول الأبحاث الحديثة بين الأطباء، وتنعكس إيجابيا على خدمة المرضى في المستشفيات الحكومية، والخروج بمزيد من التوصيات الفاعلة التي تزيد من الدفع بجهود الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية والعلاجية، مع أهمية قطاع الصحة كأهم قطاعات التنمية والحياة الكريمة للمواطنين، بما يتواكب مع اهتمام الدولة المصرية بصحة وبناء الإنسان المصري، كأولوية مهمة باعتباره أهم مقومات وأعمدة البناء والتنمية وإطلاق العديد من المبادرات القومية، وتأكيد أهمية نشر برامج التوعية والرعاية الصحية لجميع المصريين.

دعم المؤتمرات العلمية

وأوضح سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، أن المحافظة تقدم كافة الدعم للمؤتمرات العلمية وتذليل أي عقبات تواجه الأطباء في محافظة مطروح.