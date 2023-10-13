انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة القليوبية.. 4 مرشحين لمقعد النقيب

شهدت انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا في الساعات الأولى من الانتخابات، التي انطلقت في الساعة 9 صباحا بنادي نقابة المحامين بمدينة بنها، حيث انطلقت الانتخابات وفتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الدكتور أحمد أنور كمال امين صندوق النقابة بالقليوبية ورئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية

انتخابات نقابة الأطباء في محافظة القليوبية

وتستمر انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة القليوبية حتى الخامسة مساء اليوم، والمقرر أن يتسلم الناخب 6 بطاقات للتصويت فيها والاختيار من بين المرشحين حسب الفئة، وذلك في المقر الانتخابي بنادي نقابة المحامين بمدينة بنها.

فيما قامت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة القليوبية بتقسيم صناديق الاقتراع إلى لجنتين للنقابة الفرعية، و4 لجان للنقابة العامة، للتسهيل على الناخبين، حيث يتسلم كل ناخب 6 بطاقات تصويت.

19 مرشحا في انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة القليوبية

وأوضح رئيس لجنة انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة القليوبية، أن المنافسات تجري وسط إقبال كثيف من الناخبين المقيدين بكشوف الانتخابات ولهم حق التصويت بين 19 مرشحا بينهم 4 على مقعد النقيب، و9 مرشحين فوق السن، و6 مرشحين تحت السن، حيث يجري فتح باب الاقتراع من الـ 9صباحا حتى الـ 5 مساءً، تحت إشراف قضائي كامل.

كما أشار رئيس لجنة انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة القليوبية، أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددا للاشتراكات حتى عام 2022، ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات، مشيراً إلى أن التصويت يشمل التجديد النصفي لنقابة أطباء مصر ونقابة أطباء القليوبية، وتقام الانتخابات على مستوى الجمهورية في نفس التوقيت.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات أن مرشحي الانتخابات على مقعد النقيب لفرع القليوبية الأطباء هم حمدي الجزار وعبد اللطيف البلشي وعلاء جودة ومحمد غريب.

أما الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أكثر من 15 سنة، هم أحمد العيوطي، أحمد سعيد عثمان، السيد عبد الستار، رجب فتوح هريدي عماد تبع، فوزي عبد الله، محمد عجلان محمد کمال، مصطفى العزب.

كما شملت قائمة المرشحين على مقعد نقابة القليوبية أقل من 15 سنة، إبراهيم الغريب، أسماء بيان، أميرة الجمال، فاتن سلامة، هشام سعید محمد، يسري زكريا.