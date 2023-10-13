انتخابات نقابة الأطباء في محافظة الشرقية.. 7 آلاف عضو لهم حق التصويت

توافد الأطباء بالشرقية على لجان انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية «التجديد النصفي»، وذلك في مقر نقابة المهن الطبية بمدينة الزقازيق، وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.

انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية

ويبلغ عدد الأطباء والطبيبات الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الأطباء بالنقابة الفرعية والعامة، 7 آلاف عضو من إجمالي 14 ألف طبيب مقيد.

وتوافد الأطباء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة الفرعية بالشرقية، ويختار كل ناخب 4 مرشحين تحت السن و4 مرشحين فوق السن، أما النقابة العامة يختار الناخب نقيبا للنقابة العامة، واختيار 3 مرشحين فوق السن، و3 مرشحين تحت السن، بالإضافة إلى اختيار مرشح تحت السن لشرق الدلتا.

وكيل وزارة الصحة يتابع الانتخابات ويدلي بصوته

وتابع وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود إدلاء الأطباء بأصواتهم، ووضع ورقة الاقتراع بالصناديق المخصصة لذلك، مع الالتزام التام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار الأمراض المعدية.

وأكد وكيل الوزارة أهمية المشاركة في الانتخابات، لكونها واجب وطني، ودورها في استكمال جميع أركان مؤسسات الدولة، وما تمثله الحياة النقابية من أهمية في المشاركة في القضايا القومية، والارتقاء بمستوى المهنة الطبية، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضًا متابعة أداء الأطباء لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين.