انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الغربية.. 9 مرشحين يتنافسون على 5 مقاعد

تجرى اليوم انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة الغربية، التجديد النصفي، على مقاعد النقيب فوق وتحت السن، وسط استعدادات وإجراءات أمنية مشددة لتأمين الانتخابات في مقر نقابة الأطباء بمدينة طنطا.

انتخابات نقابة الأطباء محافظة الغربية

وقال الدكتور أيمن عباس، أمين عام مساعد نقابة الأطباء بالغربية، والمشرف على انتخابات نقابة أطباء الغربية، إن عملية التصويت في انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، بدأت في التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء، وذلك تحت إشراف قضائي وتأمين من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، داخل المقر الرئيسي للنقابة بطنطا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 19 ألفا و985 عضوا.

9 مرشحين في انتخابات نقابة الأطباء محافظة الغربية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، يتنافس عليها 9 مرشحين، ويتنافس على مقعد نقيب الغربية الدكتور بهاء توفيق، والدكتور نبيل الشيخ، بينما يتنافس على مقعدي فوق السن 3 مرشحين وهم الدكتور أحمد هجرس والدكتور عماد مشرفي والدكتور محمد أبو حشيش، على أن يختار منهم 2 فقط، ويتنافس على مقعدي تحت السن الدكتور أحمد السمنودي والدكتور دينا البدوي والدكتور عبد الله حسن والدكتور فادي وجدي، ويتم اختيار 2 فقط.