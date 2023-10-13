المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر يصل مقر «الوطنية للانتخابات» لتقديم أوراقه

وصل منذ قليل، المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، للتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024.

وحال قبول أوراقه، سيكون «عمر» رابع المتقدمين بالأوراق إلى الهيئة الوطنية.

الهيئة تلقت 3 طلبات ترشح للانتخابات الرئاسية

ووفقاً لما صرح به المستشار أحمد البنداري المدير التنفيذ للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، فإن اللجنة لم تتلق سوى 3 طلبات ترشح، من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، والمرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة.