المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر يتقدم بأوراقه إلى «الوطنية للانتخابات»

تقدم منذ قليل، المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، أمام لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، وذلك تمهيداً لفحص الأوراق المقدمة منه.

تضمن ملف أوراق المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، الذي قدمه للهيئة الوطنية للانتخابات، الحصول على التزكيات المطلوبة من أعضاء مجلس النواب المحددة بالقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

قامت لجنة تلقي طلبات المرشحين بالهيئة الوطنية للانتخابات، بفحص كل الأوراق والمستندات التي تسلمتها، إذ يجري استخدام أجهزة الماسح الضوئي في عملية فحص التزكيات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، والتأكد من أنها العدد المطلوب قانونا كأحد الشروط الأساسية للترشح.

وينص القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يجري توثيقها على نماذج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.