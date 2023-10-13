3 شهداء ومصابان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في طولكرم

استشهد 3 فلسطينيون وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مصانع «جيشوري» الاستيطانية، غرب مدينة طولكرم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية بكثافة باتجاه الفلسطينيين، الذي خرجوا تنديدا بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح، وجرى نقل المصابين الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري غرب ضاحية شويكة شمال طولكرم، وحاجز عناب العسكري.