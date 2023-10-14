الصحة: أغذية تلعب دورا مهما في مقاومة الأمراض السرطانية

نشرت محافظة القاهرة، بالتعاون مع مديرية الصحة، تقريرا عن أهمية الغذاء ومواجهة مرض السرطان، والأغذية المطلوبة للتعامل مع أمراض السرطان المتنوعة.

الغذاء وسرطان الكبد

وجاء في التقرير ما يلي:

تناول الأغذية الملوثة بها كالحبوب والذرة والأرز والمكسرات الملوثة، كما أن تناول الحيوانات الثدية للعوالق الملوثة بسموم الأفلاتوكسين يؤدي إلى انتقال السم إلى الحليب الذى يشربه الإنسان، مما يسبب سرطان الكبد.

الغذاء وسرطان الفم والمري

توجد علاقة بين سرطان المريء والفم والبلعوم وقلة تناول الخضروات الخضراء والفواكه وفيتامين «ج» وفيتامين «أ» وكذلك تناول المخللات والأغذية المملحة والأغذية او السوائل الحارة جدا.

الغذاء وسرطان الثدي

توجد علاقة بين الغذاء وسرطان الثدي نتيجة الإفراط في تناول الدهون الحيوانية، ومن الأغذية المهمة في هذا الأمر زيت السمك الذي يحوي أوميجا 3 للوقاية من السرطان.

الغذاء وسرطان الرئة

سرطان الرئة يرتبط بالتدخين وتوجد علاقة بين الإصابة بسرطان الرئة وقلة تناول الخضروات الغنية بالكاروتين أو زيادة الدهون.

الغذاء وسرطان المعدة

توجد علاقة بين سرطان المعدة وبعض الأغذية المدخنة واللحوم المملحة مثل السجق واللانشون، تساعد على نمو مادة النيتروزامين المسببة للسرطان.

ينصح بتناول الخضروات والفواكه وفيتامين ج والتوكوفيرول لمواجهة المادة المسرطنة.

الغذاء وسرطان البروستات

يصيب سرطان البروستات الرجال عند تقدم السن وله علاقة وثيقة بين زيادة استخدام الدهون في اللحوم والحليب ومنتجاته والزيوت النباتية، وبالتالي على المواطن الإكثار من تناول الأغذية الغنية بفيتامين «أ» وبيتا كاروتين.

الغذاء وسرطان القولون

توجد علاقة قوية بين الإفراط في تناول الدهون الحيوانية وسرطان القولون، ولابد من تناول الخضروات الخضراء باستمرار مما يخفض نسبة الإصابة بسرطان القولون.