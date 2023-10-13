من هو خطيب المسجد الحرام الذي أبكى المسلمين بصوته؟.. دعا لأهل فلسطين

صوت شجي تارة ومتهدج تارة أخرى.. هكذا ظهر الشيخ الدكتور أسامة الخياط، إمام وخطيب المسجد الحرام اليوم في خطبه الجمعة خلال دعاءه لأهل فلسطين.

وركزت وسائل إعلام سعودية على مقطع فيديو لـ«الخياط»، وهو يبكي خلال الدعاء لأبناء فلسطين الذين يتعرضون للعدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما كان سببا في بكاء مئات الآلاف من المصلين خلفه اليوم، في مشهد أبكى القلوب وأدمع الأعين.

معلومات عن الشيخ أسامة الخياط خطيب الحرم المكي

وتستعرض «الوطن»، معلومات عن الشيخ أسامة الخياط، خطيب المسجد الحرام الذي أبكى المسلمين بدعاءه، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

- اسمه أسامة بن عبد الله بن عبد الغني بن محمد بن عبد الغني بن إبراهيم خياط.

- وُلد في مكة المكرمة بالسعودية.

- يبلغ من العمر 67 عاما.

- نشأ بمكة المكرمة، وتلقى بها علومه الأولية والابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية.

- تعلم وحفظ القرآن وعلومه على يد والده، العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الغني خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام.

- عضو هيئة كبار العلماء.

- حصل الشيخ على درجة البكالوريس مع درجة الامتياز ومرتبة الشرف الأولى في الشريعة الإسلامية، بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1397هـ.

فيديو خطيب المسجد الحرام يدعو باكيا..



اللهم حرر #المسجد_الأقصى وانصر إخواننا في #فلسطين وكن معهم معينا وظهيرا ومؤيدا#الإخبارية pic.twitter.com/oStQMxhxm3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 13, 2023

- حصل على درجة الماجستير من فسن الكلية عام 1402هـ، والتي نال منها درجة الدكتوراة عام 1408هـ.

- عين معيداً ثم محاضراً في قسم الشريعة الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى عام 1403 هـ.

- عين أستاذاً مساعداً في قسم الكتاب والسنة، بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى عام 1409هـ.

أسامة الخياط إمام الحرم المكي

- انتخب الشيخ أسامة الخياط لاحقاً رئيساً لقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة لثلاث فترات متتالية.

- عين إماماً وخطيباً لأحد المساجد بمكة المكرمة، ثم عُين مدرساً في المسجد الحرام، ثم إماماً وخطيباً به في عام 1418هـ.

- اختير عضواً في مجلس الشورى في دورته الأولى عام 1414هـ.

- عُين عضواً في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عام 1418هـ.

- عمل أميناً عاماً مساعداً لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي.

- ومن أبرز العلماء الذين تتلمذ على أيديهم، والده الشيخ عبد الله عبد الغني خياط، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح بركة.

- عمل أميناً عاماً مساعداً لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي مدة تقارب العامين.

- قام بتأليف أكثر من 15 كتابا ويلقي دروسا دينية في المسيجد الحرام.

ودعا خطيب الحرم المكي اليوم في نهاية خطبته للمسلمين في فلسطين بصوت باكي، وتوقف لعدة ثوانٍ بعد بكاءه ثم استكمل دعاءه قائلا: «اللهم حرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين، وكن معهم معينا وظهيرا ومؤيدا، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين من بين إيديهم ومن خلفهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم».