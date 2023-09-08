خطيب المسجد الحرام: الجهل بالدين تربة خصبة لنشأة الإلحاد في أي مكان

أمّ المسلمين اليوم لصلاة الجمعة في المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، واستهل خطبته الأولى قائلاً: خلق اللهُ العباد، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب لبيان الإيمان وصحيح الاعتقاد، وحذرهم من دروب الكفر، وطرق الإلحاد، لافتا إلى أن الجهل بالدين هو التربة الخصبة لنشأة الإلحاد في أي مكان، وأي زمان، وكلما كان الدين الصحيح راسخاً كان الضلال أبعد.

أضاف الدكتور صالح: اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هذه الدار خداعة غرارة، والنفسَ بالسوء أمارة، والشيطانَ يأمر بالسوء والفحشاء، ويدعو إلى الخسارة، وأمل ابن آدم في هذه الدنيا طويل، وعمره فيها قصير، من تم أجله انقطع عمله، وأسلمه إلى الله أهله، وانقطعت عنه المعاذير، والأعمال جزاء، فاحذروا العواقب، والدهر تارات فكونوا على حذر، من لم يكن يومه خيراً من أمسه فهو مغبون، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، «قُل مَتاعُ الدُّنيا قَليلٌ وَالآخِرَةُ خَيرٌ لِمَنِ اتَّقى وَلا تُظلَمونَ فَتيلًا».

الإنسان بفطرته لا يقنعه علم

وأوضح قائلاً: الإنسان بفطرته التي فطره الله عليها، وبخلقه من الروح والجسد لا يقنعه علم، ولا يكفيه متعة، بل فيه قلق واضطراب وخوف، وفيه حاجة إلى الطمأنينةِ بعد القلق، والسكنِ بعد الاضطراب، والأمنِ بعد الخوف.

وقال إن الإنسان وحده من بين جميع المخلوقات يحتاج إلى سند يعتمد عليه إذا ألمت به شدة، أو حلت به كارثة، أو واجه ما يكره، أو خاب ما يرجو، أو وقع ما يحذر، الإنسان وحده هو الذي يفكر في المبدأ، ويتأمل في المصير، وينظر في الكون، ويعلل الأحداث، الإنسان وحده هو الذي يتخذ مواقف بحسب هذه النظرات والمدركات، والأسباب والمسببات، هذه هي الغريزة الدينية المشتركة بين كل أجناس البشر مهما كان تعليمهم، ومهما كانت أُمّيتهم.

جوهر الدين ثابت في النفوس لأنه مرتبط بالطبيعة البشرية

وأضاف أنّ جوهر الدين ثابت في النفوس لأنه مرتبط بجوهر الطبيعة البشرية، ومن هنا فلم توجد أمة من أمم أهل الأرض بغير دين، بل إن حاجة الإنسان إلى الدين أعظم من حاجته إلى الغذاء والدواء، إنها حاجة تتصل بجوهر الحياة، وترتبط بسر الوجود، وتساءل هل يكون في نظر العاقل أن هذه الحياة ليست إلا أرحاماً تدفع، وأرضاً تبلع، والمصير التراب؟.

يقول فيلسوف ملحد: تشير المعابد، والكنائس، والمساجد في جميع الأعصار والأمصار، تشير ببنيانها وعظمتها وبهائها إلى أن حاجة الإنسان للدين حاجة قوية راسخة، ويقول آخر: لقد وُجِدت في التاريخ مدن بلا حصون، وَوُجِدت مدن بلا قصور، ووجدت مدن بلا مدارس، ولكن لم توجد مدن بلا دور للعبادة.

تابع أيها المسلمون الدين فطرة مستقرة في قلوب كل البشر، لا تحتاج في إثباتها إلى كبير جدل، أو طويل حوار، لأنها من البدهيات .

وبيّن الشيخ صالح بن حميد أنّ الإنسان مفطور على العبادة، والاعتقاد، والإيمان: كل مولود يولد على فطرة )، حتى الملحد يبحث عن اليقين، والطمأنينة، ويبحث عن الغايات العليا، وهذا كله لا يكون إلا في العقيدة الصحيحة، والدين الحق، والإيمان الصادق، فالدين الحق ويمنح القوة عند الضعف، والأمل حين اليأس، والرجاء وقت الخوف، والطمأنينة عند القلق ، والصبر في البأساء والضراء وحين البأس.

أوضح لا يكون للحياة طعم، ولا يكون فيها أهداف سامية إذا كان في القلب فراغ روحي، والدين الصحيح هو مصدر القيم، والأخلاقِ، والمثلِ العليا، والحياةِ المطمئنة.

حيرة بعض العقول في الإيمان بالخالق ليس عن برهان

وأكّد خلالَ خطبته بأنّ حيرة بعض العقول في الإيمان بالخالق ليس عن برهان، ولا علم، بل هذه الحيرة - كما يقول أهل التحقيق والنظر هي عرض مرضي، ووسوسة نفسية، وليست ظاهرة فكرية علمية، وفي التنزيل العزيز: «وَإِن تَدعوهُم إِلَى الهُدى لا يَسمَعوا وَتَراهُم يَنظُرونَ إِلَيكَ وَهُم لا يُبصِرونَ»، فالحيرة عند هذه العقول آفة نفسية وليست شبهة عقلية.

أكد أن الإلحاد ليس إيمانًا بل هو فقد للإيمان، فالملحد ملحد لأنه لم يستوعب أدلة الإيمان، وليس لأنه يملك أدلة على نفي الإيمان، فالذي في قلب الملحد هو غياب الإيمان بالله، وليس الإيمان بأنه لا إله فالمنكر والمشكك لا يستند إلى علم صحيح ، ولا إلى عقل صريح، بل هو سلبي، فهو لم يستوعب الأدلة، كما أنه لا يستطيع أن يدلل على ما يعتقد.

تابع : الملحد لم يرتح ضميره؛ لأنه لم يوافق الفطرة، ولم تطمئن سريرته؛ لأنه لم يوافق العقل، لقد طلب الدليل على الواضحات، فهو كمن يريد أن ينير ضوء الشمس بشمعة .اضطربت المعايير عنده فتاه في الواضحات عقله، ينطلق من وهم معدوم، ويطمع في عدمٍ موهوم .

أوضح وتأملوا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «كثير من العلوم الضرورية فطرية، فإذا طلب المستدل أن يستدل عليها خفيت ووقع في الشك»، معاشر المسلمين: القلوب ضعيفة، والشُّبَه خَطَّافة، والأهواء مضلة، والشهوات والأهواء تسهل مرور الشبهات، فالشهوات والأهواء هي صابون الشبهات.

أيها المسلمون : الإلحاد مكون من الشك القلبي، والتشتت الفكري، فتراهم يقولون ننطلق من الشك حتى نصل إلى اليقين، وهذا كمن يقول: نشربْ السمَّ لنجرِّبَ بعده الدواء.. معاشر الإخوة : إن وجود الرب سبحانه أظهر للعقول والفطر من ظهور الشمس وضياء النهار، ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهم عقله وفطرته .إن كل ما تراه بعينك، أو تسمعُهُ بأذنك، أو تعقِلُهُ بقلبك، هو دليلك إلى ربك، «أَم خُلِقوا مِن غَيرِ شَيءٍ أَم هُمُ الخالِقونَ».

أيها الإخوة :الملحد ترك ربه وعبد الطبيعة، وعصى الله وأطاع البشر، وهجر الشرع واتبع الوهم، وعاب على المتدينين الاتباع، وهو متعلق بما يقوله أهل الإلحاد، واستنكر في الدين مخاطبة القلب، وهو حائر فيمن يخاطب قلبه، وادَّعى الثقة والجزعُ يملأ قلبه، وظَنَّ اليقين والحيرةُ تملأ جوانحه.