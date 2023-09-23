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خطيب بـ«الأوقاف»: الحرم المكي هو المكان الوحيد الذي يُحاسب فيه العبد على نيته

كتب:

رؤى ممدوح
09:18 م | السبت 23 سبتمبر 2023
الشيخ خالد الجمل

الشيخ خالد الجمل

قال الشيخ خالد الجمل، الخطيب بالأوقاف والداعية الإسلامي، إن الحرم المكي الشريف، هو المكان الوحيد الذي يحاسب فيه الله العبد على النية، لافتاً إلى القدسية الكبيرة التي يتصف بها البيت الحرام، لما له من هيبة ومكانة في الدين الإسلامي.

حساب العبد على النية

وتابع الخطيب بالأوقاف في تصريحاته لـ«الوطن»: «البيت الحرام هو المكان الذي يحاسب فيه العبد بمجرد النية»، واستدل على ذلك بقوله تعالى: «وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ»، وقال «الجمل» إنّ عبدالله بن عباس كان لا يرد حتى ينتهي من الطواف تعظيما للبيت الحرام وخوفاً من أن يحاسب على نيته.

تكفل الله بحفظ بيته وتقديسه

وقال «الجمل» إن الله تبارك وتعالى بعد أن خلق السموات والأرض في ستة أيام اختار أشرف بقعة في الأرض لتكون مكان بيته المبارك، وتابع: «ولقد قامت الملائكة ببناء هذا البيت، وفقا لما تقول الروايات المعتمدة، وتكفل الله بحفظ بيته، فنعم الكفيل، ونعم البيت ولقد أمر الله تبارك وتعالى بتقديس البيت الحرام ».

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