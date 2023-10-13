مسؤول حملة التبرع بالدم في الإسماعيلية: مستمرون حتى المساء 

قالت نسيبة محمد مسؤول حملة التبرع بالدم بالإسماعيلية والمدير التنفيذي لمكتب مؤسسة صناع الحياة في الإسماعيلية، إن الحملة بدأت من الساعة 11 ظهرا اليوم الجمعة، وسط إقبال كبير من أهالي المدينة لمساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت نسيبة محمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملة مستمرة في الإسماعيلية حتى الساعة السادسة مساء اليوم، في ميادين شمبيلون بجوار مسجد أبو بكر الصديق، في حي أول وأمام مسجد المطافي في حي ثان الإسماعيلية.

استمرار استقبال المتبرعين

وقالت «نسيبة»، إن سيارات بنك الدم لا تزال تستقبل العشرات من المتبرعين مع تسجيل بيانات المشاركين بالتنسيق مع مختلف مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المشاركة في الفعالية.

وقالت إن الفعالية تأتي تحت شعار «دمنا واحد»، للتبرع بالدم لدعم أهالي قطاع غزة التي ينظمها التحالف الوطني لمؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر.

مواطنون: مساعدة فلسطين واجب عربي

وقال عاطف فرج أحد المشاركين في حملة التبرع بالدم في محافظة الإسماعيلية، إن مساندة الشعب الفلسطيني هو واجب عربي لم يتخلف عنه المصريون على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه قرر المشاركة مع أسرته فور رؤيته الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن أقل ما يقدم للشعب الفلسطيني في هذه المحنة الكبيرة التي يمر بها هو التبرع بالدم من أجل مساعدة المصابين في المستشفيات،

وشملت أماكن التبرع بالدم في المحافظات الإسماعيلية والإسكندرية والمنيا والفيوم وأسيوط والبحيرة والغربية والشرقية والأقصر والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ والمنوفية.