تعرف على أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الشرقية

شهدت أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الشرقية، إقبالا كبيرا من المواطنين، وذلك بعد إعلان التحالف الوطني للعمل التنموي عن تنظيم حملة للتبرع بالدم في جميع المحافظات لدعم أهالي غزة.

وكان التحالف الوطني أطلق سيارات التبرع بالدم في 13 محافظة من محافظات الجمهورية، من أجل جمع تبرعات الدم من المواطنين لمساندة الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الشرقية

وحدد التحالف الوطني عدة أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الشرقية، كالتالي:

- التبرع بالدم في مدينة الزقازيق بجوار مسجد الفتح حي ثان الزقازيق.

- التبرع بالدم في مدينة منيا القمح بجوار ميدان الشهيد منسي.

إقبال المواطنين على التبرع بالدم لفلسطين

واستقبلت أماكن التبرع بالدم في محافظة الشرقية، أعدادا كبيرة من المواطنين للمشاركة والتبرع بالدم لدعم أهالي قطاع غزة في أزمتهم.