أماكن التبرع بالدم لفلسطين في 13 محافظة.. تعرف على المناطق

أعلنت مؤسسات المجتمع المدني المشاركة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في المحافظات، أماكن التبرع بالدم لفلسطين في 13 محافظة، للمشاركة في الحملة الشعبية للتبرع بالدم تحت مسمى «إنقاذ حياة أشقائنا بفلسطين، دمنا واحد»، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتبدأ الحملة في 13محافظة اليوم، بالوجهين القبلي والبحري.

وتأتي حملة التبرع بالدم لفلسطين في 13 محافظة من محافظات الجمهورية، إيمانًا من الدور الإنساني تجاه القضية الفلسطينية، عقب التوتر الذي ساد المنطقة في الفترة الأخيرة.

أماكن التبرع بالدم لفلسطين في 13 محافظة

وحدد التحالف الوطني للعمل الأهلي، أماكن التبرع بالدم لفلسطين في 13 محافظة، كما يلي:

- محافظة القاهرة، يجري التبرع الدم في المعادي ومجمع عيادات مرسالميني وكامب رسالة وبجوار محطة أتوبيس المقطم.

- محافظة الجيزة، حددت نقاط التبرع في المركز القومي لنقل الدم وبحي العجوزة في الدقي، ومقر مؤسسة رسالة بشارع مصدق.

- محافظة الإسكندرية، نقاط التجمع ستكون في مسجد القائد إبراهيم ومسجد المرسى أبو العباس.

- محافظة البحيرة، نقاط التجمع ستكون في مدينة دمنهور، أمام نادي دمنهور والشارع المجاور لاستاد كفرالدوار وأمام مسجد السلام بالحدايق.

- محافظة الغربية، أماكن التبرع مدينة طنطا وأمام محطة السكة الحديد مدينة المحلة الكبرى وأمام مسجد الشامي.

- محافظة المنوفية، نقاط التبرع ستكون في مدينة أشمون وميدان صيدناوي أمام الجمعية الشرعية مدينة الشهداء وأمام مسجد سيدي شبل.

- محافظة الشرقية، نقاط التبرع ستكون في مدينة الزقازيق، بجوار مسجد الفتح وبحي ثانِ الزقازيق ومدينة منيا القمح بجوار ميدان الشهيد منسي.

- محافظة كفر الشيخ، نقاط التبرع ستكون في قرية برج مغيزل أمام المسجد وبمركز كفرالشيخ بالإبراهيمية أمام مسجد داوود.

- محافظة الإسماعيلية، ميدان الجمهورية أمام جامع أبو بكر الصديق وأمام جامع الإسماعيلي بميدان المطافي.

مراكز التبرع بالدم للقضية الفلسطينية بصعيد مصر

كما شملت أماكن التبرع بالدم لفلسطين في 13 محافظة، عدة محافظات في قطاع الصعيد هي:

- محافظة الفيوم، نقاط التبرع ستكون أمام الاستاد الرياضي بميدان المسلة.

- محافظة المنيا، نقاط التبرع ستكون في مدينة المنيا بطريق الكورنيش وبجوار مبنى المحافظة ومدينة ملوي أمام المسجد الكبير.

- محافظة أسيوط، نقاط التبرع ستكون في مدينة أسيوط بجوار المحافظة وميدان ابن البطل.

- محافظة الأقصر، نقاط التبرع ستكون في مدينة الأقصر وميدان صلاح الدين مدينة إسنا وشارع السوق بميدان الشيخ كوكو.