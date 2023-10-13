«مراقبة الأغذية» تكثف حملاتها بالمرور على 378 منشأة بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن شن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملات تفتيشية على 378 منشأت تبين أن 45 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

حملات على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأشار مكين في بيان له إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وأوضح أن الحملات تمكنت من تحرير 169 محضرا وسحب 78 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى إعدام 1292 كيلو من أغذية متنوعة و236 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

استمرار الحملات على المنشآت الغذائية

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.