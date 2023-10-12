ضبط 34 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات والتي جاءت 34 مخالفة تموينية، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات لمعاقبة المخالفين.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشار دايرة في بيان إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز الغذائية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد «دايرة» على قيام الحملات بتحرير عدد 2 مخالفة كالآتي:

- 1 مخالفة نقص وزن.

- 1 مخالفة تصرف في دقيق بقيمة 7 شيكارة.

- تم تحرير عدد 6 إنذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود قائمة بيانات.

وفي المرور على الأسواق قامت الحملات بتحرير عدد 26 محضرا:

- عدد 16 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

- عدد 1 محضر سلع مجهول المصدر.

- عدد 2 محضر عدم انتظام سجل 21 بترول.

- عدد 2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

- عدد 2 محضر استخدام اسطوانة غاز منزل في غير غرضها

وجرى ضبط 117 أسطوانة غاز وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت مديرية التموين بالدقهلية أن الدولة تسعى إلى توفير كافه سبل الراحة للمواطنين وأن المديرية قد قامت بتغيير نظام الرقابة على المخابز بما يتوافق مع الصالح العام للمواطن والدولة وذلك في تجربة فريدة وذلك للتأكد من توافر الدعم للمواطنين والحفاظ عليه من التصرف.