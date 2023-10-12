ضبط 19 مخالفة تموينية وحالات غش تجاري في حملات بكفر الشيخ

تمكنت الحملات الرقابية بمديرية التموين في محافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال تكثيف عدد من حملاتها التموينية بالمحافظة، عبر المرور على الأسواق الحرة، ومحلات البقالة والتجارية، وكذلك محلات الأسماك واللحوم، والتي تهدف لضبط حالات الغش التجاري ومحاربة غلاء الأسعار، وضبط حركة البيع والشراء بالأسواق على نطاق كفر الشيخ.

تحرير محاضر تموينية مخالفة

وأكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عددا من الحملات التموينية في كفر الشيخ، قد تمكنت من ضبط عدد 19 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك ظاخل الأسواق العامة، وعدد من المتاجر، علاوة علي ضبط مخالفات بمحلات بيع اللحوم المجمدة والحية، بالإضافة لمحلات الأسماك الحية والمملحة، علي نطاق قري ومدن محافظة كفر الشيخ.

حملات تموينية بشكل دائم

وأشار إلى أن الحملات التموينية في كفر الشيخ، تقوم بتكثيف حملاتها في شتى ربوع قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أننا سوف نشن حملات بشكل دائم على الأسواق ومصانع الألبان والأسماك المملحة، بهدف حماية المواطنين من أي ضرر يقع عليهم جراء تناول مواد غذائية أو سلع توقع ضرر عليهم حال ثبوت عدم جودتها للاستخدام الآدمي.