ضبط مصنعين مخالفين في حملات تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة تموينية بمركز دمنهور، تحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، لمواصلة رقابتها المشددة بجميع مدن ومراكز المحافظة.

حملات تموينية في البحيرة

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط صاحب محطة تموين سيارات يبيع السولار بأزيد من السعر الرسمي بقيمه 5 جنيهات في الصفيحة الواحدة بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، إذ جرى التحفظ على 1000 لتر سولار، كما تم ضبط 2 مصنع أكياس يقوموا بالتصنيع بدون الحصول على سجل صناعي، وتم التحفظ على 200 كيلو أكياس ومواد خام تستخدم في التصنيع، إذ جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توجيهات بتكثيف الحملات التموينية

تأتي الحملات التموينية ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس لردع المخالفين.