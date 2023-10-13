أصيب بالخرف الصدغي منذ عامين.. تطور جديد في حالة بروس ويليس

منذ قرابة عامين، اعتزل النجم الأمريكي الشهير بروس ويليس الفن، بسبب تدهور حالته الصحية، حيث أصيب بالخرف الجبهي الصدغي.

وفي تطور جديد لحالته الصحية، قال صديقه Glenn Gordon Caron خلال لقائه مع نيويورك بوست، إنه يحرص على زيارته ورغم أنه غير قادر على النطق لكنه عرفه في الدقائق الأولى من اللقاء، وبعد ذلك فقد الإدراك بسبب طبيعة المرض.

وكانت زوجة بروس ويليس قالت الشهر الماضي في حوار ببرنامج «Today Show» أنهم لا يعرفون إذا كان واعي ومدرك لما يدور حوله أم لا، لأن طبيعة المرض تجعله غير قادر على الكلام.

وكانت زوجة بروس ويليس نشرت منذ أيام صورة من سلسلة Moonlighting التي تم عرضها مؤخرا، وأعربت عن حماسها لرؤية زوجها مجددا على الشاشات.

معلومات عن مرض بروس ويليس

وعن مرض الخرف الجبهي الصدغي، فهو مرض عبارة عن مجموعة من الاضطرابات الناجمة عن تراكم بروتين تاو وغيره من البروتينات التي تدمر خلايا الفصين الجبهي.

وتبدأ أعراض الخَرَف الجبهي الصدغي في سن تتراوح بين 45 و64 عامًا، وفقًا لجمعية الأبحاث الخيرية في المملكة المتحدة.

ويعيش الأشخاص المصابون بالخرف الجبهي الصدغي بين 6 و8 سنوات.

أعمال بروس ويليس

وشارك بروس ويليس في أكثر من 100 عمل، ولعل آخرها Detective Knight: Independence، Assassin، كما عرض له عام 2022 حوالي 10 أفلام.