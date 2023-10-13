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«صناع الخير»: برنامج عمل لتقديم حزمة من المساعدات المتنوعة لدعم أهالي غزة

كتب:

يسرا البسيوني
05:50 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
حملة دعم غزة

حملة دعم غزة

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، أنها بدأت تنفيذ برنامج عمل موسع يستهدف تقديم حزمة من المساعدات المتنوعة لدعم أهالي غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن القوافل الموسعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإغاثة الفلسطينيين ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

قوافل التحالف الوطني لصالح أهالي غزة

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أن المؤسسة كعضو مؤسس في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شكلت فريق عمل من قياداتها للمشاركة بفعالية في قوافل التحالف الوطني لصالح أهالي غزة من خلال تقديم أقصى ما يمكن من مساعدات في أقصر وقت ممكن وأنه حتى الآن تم تجهيز 30 طن مساعدات غذائية و2000 بطانية.

وأوضح «زمزم» أنه في القطاع الطبى تشارك فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها فى أنحاء الجمهورية في حملات التبرع بالدم، فمنذ ساعات الصباح الأولى تحركت فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها إلى أماكن التبرع بالدم التي حددها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في المحافظات المختلفة، وبدأ على الفور فى التبرع بالدم وتنظيم الحضور والدعوة للمشاركة بالتبرع، فضلًا عن تقديم المؤسسة لعدد 40 جهاز تنفس صناعي وكميات كبيرة من الأدوية جاري التنسيق مع قيادات التحالف وباقى مؤسساته على شحنها وتوصيلها للقطاع.

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