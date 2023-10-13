«التحالف الوطني»: انطلاق الحملة الشعبية للتبرع بالدم لفلسطين من أسيوط

قال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ الحملة الشعبية للتبرع بالدم، انطلقت اليوم في مختلف محافظات الجمهورية، وشارك بها، متطوعو التحالف من المحافظات المختلفة، مضيفًا: «شبابنا ومتطوعينا الجدعان قرروا يكونوا أول ناس تتبرع بالدم».

المشاركة في الحملة الشعبية للتبرع بالدم

وحث التحالف الوطني في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، الجميع على النزول والمشاركة في الحملة، وذلك لمساندة أهالينا في فلسطين: «يالا انزل وشارك، كل نقطة دم خير عظيم لأهالينا في فلسطين»، كما استعرض عددا من الصور لمتطوعي التحالف في أثناء تبرعهم بالدم في محافظة أسيوط، ضمن الحملة الشعبية.

وأضاف التحالف الوطني، أنّ الحملة الشعبية موجودة في مختلف المحافظات، وتتمركز في محافظة أسيوط في موقعين بجوار مبنى المحافظة وميدان أم البطل، وناشد أهالي محافظة أسيوط، بالنزول والمشاركة في حملة التبرع بالدم للأهالي في فلسطين.

محافظات حملة التبرع بالدم

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قد أطلق اليوم، حملة تبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، في عدد كبير من المحافظات، منها الإسكندرية والمنيا والفيوم وأسيوط والبحيرة والغربية والشرقية والأقصر والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ والإسماعيلية والمنوفية.