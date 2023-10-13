الفارق بين القائمة المبدئية والنهائية لمرشحي انتخابات الرئاسة وفقا للجدول الزمني

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، غدا السبت، في الساعة الثانية ظهرًا، بعدما فتحت أبوابها لمدة 10 أيام على التوالي من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء، ليجرى خلالها سحب النماذج الخاصة بطلب الترشح للتوقيع عليها، وتقديم طلب الترشح إلى الهيئة عبر المرشح نفسه أو ممثله القانوني.

وفي إطار هذا، توضح «الوطن» الفرق بين القائمة المبدئية والقائمة النهائية لأسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024:

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية، وهي الخطوة التي تأتي بعد موافقة الهيئة على طلب ترشح المرشحين المحتملين المرفق بعدد من المستندات، والتي من أهمها النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، والإقرار بأن طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

تلقي اعتراضات المرشحين بعد إعلان القائمة المبدئية

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد الإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين، اعتراضات المرشحين يومي 17 و18 أكتوبر، وحددت مدة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 اكتوبر وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر، كما تضمن الجدول الزمني تحديد يومي 23 و24 أكتوبر لتلقي تظلمات المترشحين وفحصها، والبت في التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارا من 26 أكتوبر.

9 نوفمبر موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين

وتحدد يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك بعد البت في الطعون والتظلمات، لتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا في اليوم ذاته، وحددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، ويوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.

كما حددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر، ويوم 8 ديسمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل في اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بالنسبة لتصويت المصريين في الداخل. وحددت 3 أيام لتصويت المصريين في الداخل، وهي 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.