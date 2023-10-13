موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.. تفاصيل الجدول الزمني

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مطلع الشهر الجاري، الجدول الزمني وموعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأ بفتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر الجاري، لذا تستعرض «الوطن» موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 حسب الجدول الزمني الذي جرى إعلانه رسمياً.

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 حسب الجدول الزمني

وتأتي تفاصيل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، كالتالي:

- يوم 5 أكتوبر: فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ومستمر 10 أيام متتالية.

- يوم 14 أكتوبر: غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية.

- يوم 16 أكتوبر: إعلان القائمة الأولية لأسماء المرشحين.

- 17 و18 أكتوبر: تلقي التظلمات على المرشحين للرئاسة.

- يوم 26 أكتوبر: البت في التظلمات والإخطار بها.

- 27 و28 أكتوبر: تقديم الطعون وقيدها في جدول المحكمة الإدارية العليا.

- من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل: فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون.

- 9 نوفمبر: إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم.

- 15 نوفمبر: آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه.

- أيام 1 و2 و3 ديسمبر: انتخابات المصريين في الخارج.

- أيام 10 و11 و12 ديسمبر: الانتخابات في الداخل.

- 14 ديسمبر: تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة.

- 15 و16 ديسمبر: البت في الطعون المقدمة بقرارات اللجان العامة.

- 18 ديسمبر: إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية.