حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تشارك في التبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني

تضامنًا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، شارك رئيس وأعضاء الحملة الرسمية، اليوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023، في حملات التبرع بالدم للشعب الفلسطيني بمركز الدم الأقليمي بالعجوزة.

وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، تشرفه وأعضاء الحملة بالتواجد فى المجلس القومي لنقل الدم للتبرع بالدم للشعب الفلسطينى الشقيق، مؤكدًا أن وقوف الشعب المصري مع أشقائنا في فلسطين هو موقف ثابت على المستوى الإنسانى والعربي والأمن القومى المصري.

محمود فوزي: هذه المواقف تظهر معادن الرجال

وأكد المستشار محمود فوزي أن مثل هذه المواقف تظهر معادن الرجال، داعيًا كل مواطن مصري ومصرية قادر على التبرع بالدم أن يتوجه فورًا للتبرع في نقاط التبرع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.