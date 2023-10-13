مستقبل وطن بالمنوفية يناقش خطة دعم المرشح عبدالفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بالمنوفية، اجتماعا مهما ضم أمانة المحافظة وهيئتها البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ وأمناء الوحدات المحلية والأمناء النوعيين لمناقشة خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

اجتماع حزب مستقبل وطن لدعم ترشح السيسي في المنوفية

تحدث خلال الاجتماع، النائب أحمد الخشن؛ الأمين العام المساعد للحزب بالمنوفية، موجهًا الشكر لكافة الحضور من القيادات البرلمانية والحزبية؛ ونقل للحضور شكر النائب سامر التلاوي؛ أمين الحزب بالمحافظة.

وأكد الخشن خلال كلمته، على دعم ومساندة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي القادم، وفاءً للجميل، و تقديرا للإنجازات الكبيرة التي تحققت والتي لا يمكن لأحد إنكارها، واستكمالا لمسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

مستقبل وطن: نقف صفا واحدا دعما للسيسي

وأشار إلى عملية التطوير التي تحققت في الحزب خلال الفترة الأخيرة على المستوى التنظيمي والجماهيري، وفي الأمانات المركزية وأمانات المحافظات، والمهام المنوطة بهذه التشكيلات في الاستحقاق الانتخابي القادم.

ومن جهته، أحمد أبو زيد؛ الأمين المساعد؛ بجهد كوادر وأعضاء الحزب في الوحدات المحلية؛ كما أكد النائب صابر عبدالقوي؛ على ضرورة الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في مواجهة الشائعات والأكاذيب.

كما تحدث النائب محمود البرعي؛ عن أهمية دور كوادر وأعضاء الحزب في المنوفية وخاصة كونهم أصحاب خبرات انتخابية وشعبية كبيرة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسى القادم، كما أشار النائب أيمن معاذ إلى التحديات الداخلية والخارجية في هذه المرحلة، وشدد الأمين المساعد؛ أبو بكر قشقوش؛ علي مسئولية القيادات الحزبية والبرلمانية في المساهمة في عبور التحديات الحالية للعبور لبر الأمان وتحقيق الاستقرار.

وفي نهاية الاجتماع قدم المحاسب محمد بط، أمين التنظيم، الشكر لكافة القيادات الحزبية وعلى رأسهم أمانة المرأة؛ مشيرًا إلى ضرورة استمرار الاجتماعات التنظيمية على المستويات المختلفة لتنفيذ خطة التحرك فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم.