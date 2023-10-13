أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة المنوفية.. تعرف على المناطق

انطلقت اليوم حملات التبرع بالدم، بعد إعلان مؤسسات المجتمع المدني المشاركة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في المحافظات، حيث تم تحديد أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة المنوفية، حيث شهدت الحملات إقبال كبير من المواطنين للمشاركة في التبرع بالدم.

أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة المنوفية

وحدد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أماكن التبرع بالدم لفلسطين في المنوفية، التي انطلقت بعد صلاة الجمعة لتشمل مقرين:

1- مدينة أشمون وميدان صيدناوي أمام الجمعية الشرعية.

2- مدينة الشهداء أمام مسجد سيدي شبل.

إقبال أهالي المنوفية للتبرع بالدم لفلسطين

وقال أحمد عبدالوهاب منسق التحالف الوطني في حملة التبرع بالدم لفلسطين بمركز الشهداء، أنه تم تحديد أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة المنوفية، حيث يتم الإقبال من قبل المواطنين علي التبرع بالدم لصالح أشقائنا الفلسطينيين، وفق توجيهات الدولة المصرية بدعم أهلنا في ظل العدوان.

أضاف منسق التحالف الوطني في حملة التبرع بالدم لفلسطين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملة تضم العديد من المتطوعين الذين يعملون على تسهيل التبرع بالتعاون مع بنك الدم، وتوعية المواطنين بالمشاركة، مؤكداً أن حملات التبرع بالدم تساعد بشكل فعال في دعم القضية الفلسطينية وعلاج المصابين من أهالينا.