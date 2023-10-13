أساقفة الكنيسة يترأسون جنازة القمص سمعان إبراهيم بالمقطم بتكليف من البابا

أقيمت بعد ظهر اليوم صلوات تجنيز الأب القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الخراز بالمقطم.

وكلف البابا تواضروس الثاني الأنبا يؤأنس أسقف أسيوط، والأب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، بالمشاركة في الصلاة وتقديم العزاء، كما شارك في صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم.

ممثلو الطوائف المسيحية وعدد من النواب يحضرون الجنازة

وحضر الصلاة أيضًا ممثلو الطوائف المسيحية، وعدد من ممثلي مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين، وحي المقطم والجهات الأمنية.

وشهدت الجنازة حضور آلاف من أبناء الكنيسة، ومن محبي الأب المتنيح، امتلأت بهم جنبات الكنيسة الكبرى بالدير.

وألقى عظة الجنازة نيافة الأنبا يوأنس وقدم في بدايتها التعزية باسم قداسة البابا، ثم تحدث عن حياة الأب المتنيح وجهاده المضني في منطقة المقطم، وخدمته وعطائه في المقطم وخارجه.

كان القمص سمعان رحل أمس الأول عن عمر ناهز 82 سنة بعد رحلة خدمة مشهودة امتدت لأكثر من نصف قرن، قضى منها ما يزيد عن 45 عاما كاهنًا.