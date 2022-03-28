رئيس التحرير

محمود مسلم

تفاصيل صلوات تجنيز الأنبا أنطونيوس نجيب في كاتدرائية السيدة العذراء

كتب:

حسام حربى
01:51 م | الإثنين 28 مارس 2022
جنازة

جنازة

نشرت صفحة المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، منذ قليل تفاصل صلاة القداس وجنازة الأنباء أنطونيوس نجيب، حيث أكدت أنه تم تحديد مواعيد الصلاة وجنازة الأنبا أنطونيوس نجيب، بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر في المواعيد التالية:

عرض الجثمان بالكاتدرائية

وقال البيان، إنه من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء: عرض الجثمان بالكاتدرائية، للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين.

واضاف: من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا: للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين، وكذلك من الساعة السادسة، وحتى التاسعة مساء، من أجل الصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع.

كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك

وأكد البيان: ستكون صلاة القداس الإلهي والجناز في الثانية عشر ظهرًا، و يستقبل آباء السينودس البطريركي المقدس، والإكليروس العزاء بقاعة كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، وذلك يوم الأربعاء ٣٠ مارس من الساعة السادسة، وحتى التاسعة مساء.

اقرأ المزيد:

رئيس الإنجيلية يشهد الاحتفال بإعلان نتائج انتخابات الكنيسة الرسولية

الكنيسة الإنجيلية بأسيوط تحتفل برسامة شيوخ وقساوسة

عاجل.. الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد بحضور 2000 مشارك بينهم 400 مسلم

محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية الأمريكية والكندية
بقلم حسام حربى