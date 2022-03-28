تفاصيل صلوات تجنيز الأنبا أنطونيوس نجيب في كاتدرائية السيدة العذراء

نشرت صفحة المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، منذ قليل تفاصل صلاة القداس وجنازة الأنباء أنطونيوس نجيب، حيث أكدت أنه تم تحديد مواعيد الصلاة وجنازة الأنبا أنطونيوس نجيب، بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر في المواعيد التالية:

عرض الجثمان بالكاتدرائية

وقال البيان، إنه من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء: عرض الجثمان بالكاتدرائية، للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين.

واضاف: من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا: للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين، وكذلك من الساعة السادسة، وحتى التاسعة مساء، من أجل الصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع.

كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك

وأكد البيان: ستكون صلاة القداس الإلهي والجناز في الثانية عشر ظهرًا، و يستقبل آباء السينودس البطريركي المقدس، والإكليروس العزاء بقاعة كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، وذلك يوم الأربعاء ٣٠ مارس من الساعة السادسة، وحتى التاسعة مساء.