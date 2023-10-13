إقبال كبير في المنيا على التبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني

شارك عدد كبير من الأهالي في محافظة المنيا فى الحملة الشعبية التي أطلقها التحالف الوطني من أجل التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك ضمن حملة شعبية موسعة انطلقت اليوم أمام مبنى ديوان عام المحافظة عقب صلاة الجمعة، تحت شعار كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ومظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني

وأكد محافظ المنيا على أن إقبال أهالى المنيا على التبرع بالدم يأتي فى إطار مساندة أشقائنا في فلسطين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، وتوفير ما يلزم من مساعدات إغاثية وإنسانية لتخفيف حدة الأحداث التى تشهدها فلسطين مما أدى إلى استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من الأشقاء الفلسطينيين.

عدد كبير من المتبرعين من أهالى المنيا

شارك فى الحملة الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا وأحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا وعدد من رموز العمل الأهلي والتطوعي بالمحافظة، إلى جانب عدد كبير من المتبرعين من أهالى المنيا.