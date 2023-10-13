أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة المنيا.. اعرف المناطق

استقرت مجموعة من السيارات من قبل التحالف الوطني في محافظة المنيا، من أجل جمع التبرعات بالدماء للمصابين في أحداث الاعتداءات على غزة بفلسطين، بهدف التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين بعد الأحداث التي وقعت في قطاع غزة، في الفترة الأخيرة، وجرى تحديد عدة أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة المنيا.

أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة المنيا

وأوضح التحالف الوطني، أنه جرى تحديد عدة أماكن لوقوف السيارات الخاصة بالتبرع، مع جاهزيتها لاستقبال تبرعات المواطنين، بدءا من اليوم، من أجل التضامن ومساندة الأشقاء في غزة، وجمع التبرعات بالدماء للمواطنين المصابين في فلسطين.

وحدد التحالف الوطني، أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة المنيا وجاءت كالآتي:

- سيارات التبرع بالدماء بالمنيا في في مدينة المنيا بجوار للكورنيش بعد مبنى المحافظة بـ500 متر.

- سيارات التبرع بالدماء في مركز ومدينة ملوي إمام المسجد الكبير.

إقبال المواطنين على سيارات التبرع بالدم لفلسطين

وشهدت السيارات، إقبال من المواطنين في محافظة المنيا، من أجل التبرع بالدماء ومساندة الأشقاء الفلسطينين المصابين في قطاع غزة، بعد أن حثهم التحالف الوطني على المشاركة في التبرع بالدم.