«أزهري» يوضح أهم شروط قبول الأعمال عند الله عز وجل

تحدث الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، عن شروط قبول الله – عز وجل – الأعمال من العبد، وأبرزها أن يكون العمل خالصا لوجه الله وطيبا، مؤكدا أنها أحد القوانين الإلهية التي أظهرها لنا نبي الرحمة، المصطفى محمد – صلى الله عليه وسلم.

القصبي يوضح كيف تقبل الأعمال وما المدار لقبولها

وأضاف القصبي، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الجمعة، أن مدار قبول الأعمال والدعاء أن تكون طيبة ومطعم العبد طيب، مشيراً إلى حديث للنبي: «إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً، وإنَّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين»، فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ»، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ».

حديث نبوي عن استجابة الدعاء وشروطه

وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن ما ذكره نبينا في حديث آخر، يقول: «الرَّجلَ يُطيلُ السَّفرَ أشعثَ أغبرَ يمدُّ يدَه إلى السَّماءِ يا ربِّ يا ربِّ ومطعمُه حرامٌ ومشربُه حرامٌ وملبسُه حرامٌ وغذِّيَ بالحرامِ فأنَّى يستجابُ لذلِك».