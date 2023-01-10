أهالينا ربونا على الحلال.. «أم اليتامى» تعيد مشغولات ذهبية مفقودة لصاحبتها

قالت السيدة طعمة السيد، إنها أرملة تعول 6 أطفال، وتعمل عاملة نظافة في إحدى النوادي الرياضية منذ 8 سنوات، موضحة: «أثناء عملي في تنظيف حمامات النادي عثرت على مشغولات ذهبية على الحوض، ومن ثم توجهت سريعا لإدارة النادي وسلمتهم القطعة الذهبية، لكي تستطيع صاحبة الذهب إيجادها»، متابعة: «أهالينا ربونا على الحلال، الحمد لله».

طعمة السيد: أعمل لمدة 12 ساعة متواصل يوميا في النادي

وأضافت السيدة، خلال حوارها عبر فضائية «DMC»: «أعمل لمدة 12 ساعة متواصل يوميًا في النادي، وهذه ليست المرة الأولى التي أجد فيها أشياء غالية الثمن كالموبيلات ينساها أصحابها أثناء استخدامهم الحمام»، مشيرة إلى أن زوجها توفي منذ 7 سنوات نتيجة تصادم إحدي السيارات به خلال ذهابه للعمل.

وتابعت: «أعمل في وظفتين الأولى في إحدى مدارس العاشر من رمضان صباحًا والأخرى في أحد النوادي الرياضية، وبخلص شغلي في النادي الساعة 1 بليل، وبتابع أولادي بالهاتف طوال اليوم»، مؤكدة: «بشكر أهلي أنهم ربوني على الحلال والأخلاق، وأربي أولادي على ذلك لأني شقيت عليهم».

طعمة: أحرص على قضاء الإجازة وسط أولادي

وأشارت طعمة السيد إلى أن «أصغر أبنائي 8 سنوات في المرحلة الابتدائية، ولد في نفس سنة وفاة والده، بينما أكبر أولادها 25 سنة، بنتي في كلية تجارة ومسؤولة عن تحضير الطعام لأخواتها بالمنزل»، موضحة أن إجازتها الأسبوعية يوم الأحد فقط، وتحرص على قضائها وسط أولادها.