خالد الجندي: معرفة الحلال والحرام لا تحتاج لشيخ أو عالم أزهري

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن كل إنسان يستطيع أن يقيّم ما يفعله ويعرف ما إذا كان صحيحا أم خطأ، لأن الحسنة هي ما تستحسنه النفوس، والسيئة ما تسوء النفوس، ومن ثم يصبح الناس شيوخا لأنفسهم ولا يحتاجون إلى شيوخ ليدلوهم على الصحيح من الخطأ، مشيرا إلى أن «نظرية المغرر بهم والشيطان ضحك عليهم كلام مش صحيح»، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، «الحلال بيّن والحرام بيّن».

معرفة الحلال والحرام

وتابع «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء: «الصحيح هو ما تعارف عليه الناس بأنه صحيح، معرفة الحلال والحرام ليست لغزا، وتتعرف عليه من خلال ضميرك، وهذه أمور لا تحتاج إلى شيخ أو عالم من علماء الأزهر، يعني الساعة اللي بتزوغها من الشغل انت عارف دي حلال ولا حرام، أكيد عارف إنها حرام، أكيد عارف الرشوة أو خلافه حلال ولا حرام، أنت عارف إن ده حرام».

المخدرات والسرقة والتدخين منكر

واستكمل: «تلاقي واحد يقولك أنا ضعت خلاص، لا يا عم مضعتش ولا حاجة، اعمل حسنات، اعمل أي حاجة تبسط الناس يعني أي حاجة ترضي الله، كل واحد عارف المنكر والحرام من الحلال، كل واحد عارف إن المخدرات منكر والسرقة منكر والتدخين، القرآن محددش المعروف لأن اسمه معروف، حاجة معروفة يعني، مش محتاج حد يعرفها لك».