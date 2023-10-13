عالم حديث: الإخلاص لله شرط أساسي لقبول الأعمال
كتب:
منى صلاح
08:19 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
الدكتور حسن القصبي- أستاذ الحديث بجامعة الأزهر
قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إنَّ أول مسار لقبول الأعمال أن تكون خالصة لله – عز وجل، لأنه سبحانه لا يقبل إلا عمل خالص لوجهه، تالياً ما أخبرنا به سبحانه في القرآن الكريم: «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ».
القصبي: العمل الصالح سيصل للناس والأهم اخلاصه لله
وأضاف «القصبي» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الجمعة، أنَّ دعاء سيدنا سليمان – عليه السلام، «وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ»، موضحاً أنَّ العمل الصالح سيصل للناس لكن لابد من أن يلتفت العبد ويتساءل: «هل قبله منه الله – عز وجل؟ أم لا».
تقبل الأعمال الصالحة
وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أنَّ «وأن أعمل صالحاً ترضاه»، معناه أن أعمل صالحاً تتقبله يا رب، ليصل إلى الله خالصاً وحده – سبحانه وتعالى، ونص الحديث «الله طيب لا يقبل إلا طيب» قانون إلهي.