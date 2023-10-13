رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عالم حديث: الإخلاص لله شرط أساسي لقبول الأعمال

كتب:

منى صلاح
08:19 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
الدكتور حسن القصبي- أستاذ الحديث بجامعة الأزهر

الدكتور حسن القصبي- أستاذ الحديث بجامعة الأزهر

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إنَّ أول مسار لقبول الأعمال أن تكون خالصة لله – عز وجل، لأنه سبحانه لا يقبل إلا عمل خالص لوجهه، تالياً ما أخبرنا به سبحانه في القرآن الكريم: «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ».

القصبي: العمل الصالح سيصل للناس والأهم اخلاصه لله

وأضاف «القصبي» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الجمعة، أنَّ دعاء سيدنا سليمان – عليه السلام، «وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ»، موضحاً أنَّ العمل الصالح سيصل للناس لكن لابد من أن يلتفت العبد ويتساءل: «هل قبله منه الله – عز وجل؟ أم لا».

تقبل الأعمال الصالحة

وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أنَّ «وأن أعمل صالحاً ترضاه»، معناه أن أعمل صالحاً تتقبله يا رب، ليصل إلى الله خالصاً وحده – سبحانه وتعالى، ونص الحديث «الله طيب لا يقبل إلا طيب» قانون إلهي.

اقرأ المزيد:

أستاذ بالأزهر لقناة الناس: العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم من رمضان

خطبة الجمعة اليوم تناقش مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر

«مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر».. عنوان خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

وزير التنمية المحلية: جار العمل على تعديل اشتراطات البناء بما يحافظ على الصالح العام