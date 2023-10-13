طلاب فلسطينيون بالإسكندرية يشاركون في حملة التبرع بالدم لمصابي غزة

شارك طلاب فلسطينيون وعرب بجانب المصريين في الحملة الشعبية للتبرع بالدم لصالح أهالينا في غزة والتي شهدت إقبالاً كبيراً من مواطني الإسكندرية، ما تبعه توجيه الشكر من الطلاب الفلسطينيين للقيادة المصرية والشعب المصري على ما بذلوه من جهد تجاههم وتوفير فرصة لمشاركة أهالي غزة بدمائهم.

طالب فلسطيني: مصر تواصل دورها الهام تجاه القضية

ويقول محمد توبة، طالب فلسطيني بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن مصر تواصل دورها القيادي تجاه القضية الفلسطينية على مر العصور، وكما استقبلته هو ورفاقه ووفرت له التعليم المميز، فاليوم تدعم أهل غزة بدمائهم.

وأضاف محمد توبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما جسده المصريون من ملحمة تبرع بالدم تؤكد على الرباط بين البلدين، مشيرا إلى أن بذلك تأكيد أن دماءنا واحدة.

حملة التبرع بالدم في الإسكندرية

جاء ذلك على هامش حملة التبرع بالدم بنطاق منطقة المرسي أبو العباس وسط إقبال كبير من مواطني الإسكندرية، على الفعالية التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، ضمن فعاليات الحملة الشعبية للتبرع بالدم لصالح أشقائنا في فلسطين.