سفير فلسطين لدى القاهرة: القمة الثلاثية تعمل على دعم حقوق استقلالنا

وجه السفير دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، على استضافة القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، مؤكدا أن هذه القمة وجهود مصر الوطنية مستمرة لدعم الشعب وقضيته العادلة بإنجاز حريته.

القمة الثلاثية تعمل على دعم حقوق الاستقلال الفلسطيني

قال السفير دياب اللوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، إن القمة الثلاثية تعمل على دعم حقوق الاستقلال الفلسطيني وحق تقرير المصير وسط إعلان رئيس وزراء إسرائيل عدم السماح باستقلال فلسطين، مؤكدا أننا أحوج ما نكون إلى القمة وتبادل التشاور بين القادة الثلاثة.

وتابع: «ما يحدث في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين ليس وضع رؤية فقط ولكن وضع صياغة للتحرك بما يخدم القضية الفلسطينية والعربية والأمن والاستقرار في المنطقة، ونعول على المسار الدوري للقمة التي تعقد للمرة الثالثة، وتكتسب أهمية من خلال العلاقة الاستراتيجية بين مصر والأردن وفلسطين».

المحور الثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين ليس منغلقا على نفسه

وأوضح السفير دياب اللوح، أن المحور الثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين ليس منغلقا على نفسه ولكن منفتح على العمق العربي والدول العربية كما يتمسكون بالمبادرة العربية للسلام ونطالب بتنفيذها من الألف إلى الياء.