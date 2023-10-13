قيادي بـ«الحرية المصري»: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل للأشقاء في فلسطين

ثمن الدكتور عيد عبد الهادي الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، كلمة الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، أمس، مشيرا إلى أن الرئيس كان حريصا على توضيح الموقف المصري تجاه التطورات الراهنة في قطاع غزة، وأكد ثبات الرؤية المصرية في دعم الأشقاء في فلسطين، وتكريس جهودها كاملة لتحقيق السلام المنشود ووقف الصراعات الصفرية التي لا تنتهي إلا بالخراب والدماء وإهدار الأرواح.

عبد الهادي: الرئيس وجه رسائل مهمة للجانب الإسرائيلي

أكد «عبد الهادي»، في بيان، أن الرئيس السيسي وجه بالعديد من الرسائل المهمة للجانب الإسرائيلي المحتل، بضرورة إعادة النظر في حصار قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإخراج المدنيين والنساء والأطفال من حدة الانتقام العاشم، فضلا عن أن تحذيره للفلسطينيين بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، إشارة تعكس مدى أهمية تلك القضية على أجندة أولويات السياسة الخارجية المصرية.

أشار إلى أن مصر لم تتخل يوما عن أشقائها في فلسطين ودائما ما تندد بحقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي وكل المقررات الشرعية التي اعترفت بأراضيهم، مشيراً إلى أن مصر لن تتخل عن مساعيها سواء المتعلقة بتوفير المساعدات والإمدادات للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، أو كل أشكال الوساطة بين الطرفين من أجل العودة مرة أخرى للمسار التفاوضي القائم على حل الصراعات بمزيد من الحلول السلمية التي لا تتأذى معها الأرواح البشرية.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

أضاف الدكتور عيد عبد الهادي، أن الدولة المصرية ستظل دائما في صدارة دول المنطقة التي تدافع عن قضايا أشقائها دون أي تخاذل، فضلا عن حرصها الشديد على إنهاء الصراعات دون التدخل أو فرض أي شكل من أشكال الوصاية، الأمر الذي يعكس مدى ثبات الموقف المصري تجاه كل تحديات المنطقة العربية.

أوضح أن الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يحدث الآن للمدنيين في قطاع غزة، وضرورة اتخاذ موقف حاسم للضغط لى الجانبين لوقف الاقتتال والعودة مرة ثانية إلى إعلاء لغة العقل وضبط النفس لأقصى درجة من أجل التوصل لحلول جذرية لتلك القضية.