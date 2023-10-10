رغم تواجده في معسكر منتخب مصر.. كيف دعم «زيزو» فلسطين؟

مهمة أخرى قام بها أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رفقة زملاءه، خلال تواجده بمعسكر منتخب مصر الوطني الذي تستضيفه الإمارات في الوقت الراهن.

كيف دعم زيزو القضية الفلسطينية خلال تواجده بمعسكر منتخب مصر بالإمارات؟

تواجد زيزو في معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهتي زامبيا والجزائر وديا، لم يؤثر على متابعة اللاعب للأحداث الجارية في فلسطين في الوقت الراهن وتحديدا من أحداث «طوفان الأقصى»، فماذا فعل اللاعب لدعم القضية الفلسطينية؟

انضم زيزو لكتيبة النجوم الداعمين لأحداث فلسطين الجارية، من خلال تغيير صورة حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، والذي يتابعه نحو مليون ونصف متابع، إلى صورة العلم الفلسطيني.

آخرهم زيزو.. الرياضيون يدعمون القضية الفلسطينية بعد أحداث طوفان الأقصى

وقام لاعب الزمالك ومنتخب مصر، بنشر «ستوري» تحمل الدعوات لأهل فلسطين في هذا الوقت العصيب، وذلك على هامش تواجده بمعسكر الفراعنة بالإمارات التي غادرت لها البعثة أمس الاثنين.

زيزو لم يكن اللاعب الوحيد الذي قام بدعم القضية الفلسطينية، إذ شهدت الأيام القليلة الماضية دعم كبير من الرياضيين العرب لأحداث فلسطين، على رأسهم أحمد حسن ووائل جمعة لاعبا منتخب مصر السابقين، وثنائي التعليق الأشهر في الوطن العربي حفيظ دراجي وخليل البلوشي.

ويستعد منتخب مصر في الوقت الراهن لمواجهة كل من زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، في إطار الاستعدادات لخوض كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024، والتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويعد زيزو واحدا من أبرز اللاعبين سواء في صفوف الزمالك أو منتخب مصر على مدار السنوات الماضية.