طارق الكاسح يفوز بمقعد نقيب الأطباء في مطروح

انتهت، منذ قليل، أعمال لجنة الفرز لصناديق انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمطروح، وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة مطروح.

الكاسح يفوز بمقعد نقيب أطباء مطروح

وفاز باكتساح عقب إعلان نتيجة انتخابات نقابة الأطباء محافظة مطروح الدكتور طارق الكاسح بمقعد نقيب الأطباء للنقابة الفرعية بمطروح، كما فاز بمقعدي فوق السن كل من الدكتور صبري شعبان عصفور، والدكتور ياسر همام بركات، بينما فاز بمقعدي تحت السن كل من الدكتور شريف الشناوي، والدكتور محمد طالب.

إقبال متوسط على انتخابات الأطباء في مطروح

وشهدت انتخابات نقابة الأطباء الفرعية في محافظة مطروح، إقبالا متوسطاً من الأطباء ممن لهم حق التصويت على مدار اليوم منذ فتح باب الاقتراع للتصويت، وحتى غلق الباب طبقاً للمواعيد المقررة للانتخابات، في ظل تنافس شريف بين الأطباء على مقعد النقيب ومقاعد فوق وتحت السن.

وأكد نقيب الأطباء بمطروح الدكتور طارق الكاسح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لن يدخر جهداً في خدمة جميع الأطباء من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة، ونحن جميعاً أعضاء مجلس النقابة على قلب رجل واحد من أجل خدمة المهنة والأطباء وأسرهم.