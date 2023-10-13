بدء فرز انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية

بدأت، منذ قليل، عمليات فرز صناديق انتخابات التجديد النصفي في انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية، داخل استاد المنصورة الرياضي، تتم تحت إشراف اللجنة القضائية ومن المتوقع أن تظهر النتائج مساء اليوم بعد الانتهاء من عملية الفرز.

21 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية

وبلغ إجمالي عدد الناخبين في انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية 21 ألفا و565 ناخبا، يتضمن المسدد للاشتراك والصالح للتصويت الذي يبلغ عددهم 10 آلاف و443 ناخبا، بجانب الأطباء بالمعاشات، وذلك في 6 لجان، 5 لجان للمقيدين بالجداول الانتخابية ولجنة للوافدين وغير المدرجين من الأطباء، ويحق للأطباء ممن لم يسددوا اشتراكات النقابة، دفعها على مدار اليوم، والمشاركة في الانتخابات، ويخوض في الانتخابات 4 قوائم وتشير المؤشرات الأولية بأن قائمتي الشروق والحكمة في منافسة قوية عن باقي القوائم.

5 مرشحين على مقعد نقيب الأطباء بالدقهلية

ويبلغ عدد المتقدمين للترشح على منصب نقيب الأطباء في محافظة الدقهلية 5 مرشحين، وهم الدكتور أسامة الشحات، والدكتور دعاء زكريا علي، والدكتور سمير عطية، الدكتور علي توفيق، الدكتور يحيى الجوهري.

كما تقدم عدد من الأطباء المرشحين على مقعد نقابة الدقهلية، أكثر من 15 عاما، وهم الدكتورة أمل مصطفى، الدكتورة دعاء زكريا علي، والدكتورة عبير عبد القادر، والدكتور محمد العجمي، والدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد ياسين العطار، والدكتور مصطفى محمود نبيه.

بينما الأطباء المتقدمون على مقعد نقابة الدقهلية أقل من 15 سنة هم الدكتور إبراهيم حسن، الدكتور أحمد إبراهيم عياد، الدكتور أحمد المنير، الدكتور فتحي غزي، الدكتور مأمون عيسى، الدكتور محمد صلاح فتح الله بركات، الدكتور محمود فريد.