إعلان نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في البحر الأحمر

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بالبحر الأحمر من فرز أصوات الناخبين وأعلنت اللجنة فوز الدكتورة مروة حمدي والدكتور أمجد كمال بعضوية مقعدي فوق السن والدكتور إسلام عبد الرشيد والدكتور محمد النجار بمقعدي تحت السن وفاز بمقعد النقيب الدكتور أحمد عبد المالك بالتزكية.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء البحر الأحمر

وأغلقت اللجنة باب التصويت في تمام الساعة الخامسة مساءً، وشهدت انتخابات نقابة اطباء البحر الأحمر حضورا متوسطا على مدار اليوم ولم يترشح على مقعد النقيب سوي الدكتور أحمد عبد المالك نقيب الأطباء الحالي بالبحر الأحمر وتم فوزه بالتزكية.

انتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر

وتقدم على مقعد فوق السن لانتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر 4 مرشحين فوق السن للتنافس على مقعدين وهما هما دكتورة أسماء يوسف محمد مبارك

دكتورة مروة حمدى

دكتور صموئيل توفيق بشاى

دكتور أمجد كامل عطية على

بينما تنافس 3 مرشحين تحت السن على مقعدين وهم:

دكتور أحمد عبد الشافى وإسلام عبدالرشيد ومحمد النجار.