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انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة سوهاج.. 6 آلاف يختارون النقيب

كتب:

شيماء دراز
04:54 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
انتخابات نقابة الاطباء بسوهاج

انتخابات نقابة الاطباء بسوهاج

شهدت انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة بسوهاج المقامة بنادي النقابة بحي شرق اليوم إقبالا كبيرا للتصويت لاختيار نقيب الأطباء بالمحافظة، والنقيب العام، والأعضاء فوق السن، وتحت السن.

وبدأت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار عمرو صبري، وبهاء الدين الشاذلي في لجنتين فرعيتين بالنادي. 

انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة سوهاج 

وتشهد انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة سوهاج، منافسة 3 مرشحين على مقعد النقيب الأطباء وهم الدكتور أحمد فوزي قاسم النقيب السابق والدكتور مصطفى محمد مصطفى، والدكتور هشام فواز.

بينما يتنافس في انتخابات نقابة الأطباء بسوهاج على مقاعد الأعضاء تحت السن 4 مرشحين، وهم الدكتور أحمد شكري طه، والدكتور أيمن عبد المطلب، والدكتور محمد الشندويلي، وهند البلك.

6 آلاف طبيب بانتخابات نقابة سوهاج 

بينما يتنافس 3 مرشحين على مقاعد فوق السن، منهم الدكتور إسحاق إبراهيم خليل، والدكتور محمد أنور مغيزل، والدكتور هشام فواز.

يذكر أن إجمالي الأطباء ممن لهم حق التصويت بالانتخابات بالجمعية العمومية  6 آلاف طبيب لنقابة أطباء سوهاج.

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