رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محمد هنيدي: الصهيونية تسيطر على الإعلام العالمي رغم المجازر في غزة

كتب:

ياسمين محمود
09:13 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
محمد هنيدي

محمد هنيدي

انتقد الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «X»، سيطرة الإعلام الصهيوني على الإعلام العالمي، وتضليل الصورة عن فلسطين وما يحدث فيها.

محمد هنيدي: قتلوا 40 طفلا رضيعا

وكتب محمد هنيدي قائلا: «أيام كدة طلع الرئيس الأمريكي يقول إن الفلسطينيين قتلوا 40 طفلا رضيعا وأنا شوفت الصور.. بعدها تراجع عن كلامه وقال مشفتش حاجة بس قليل جدا من الإعلام الغربي نشروا التراجع». 

وأضاف هنيدي: «‏نفس القصة ادخل أي جريدة أو قناة أمريكية أو أوربية هتلاقي كلام عن وحشية الفلسطينين وإزاي الجانب التاني ضحايا ليهم، مش هتلاقي كلمة عن اللي بيحصل في فلسطين.. تجاهل تام مع سيطرة مطلقة للإعلام الصهيوني على الإعلام العالمي وحتى منصات التواصل الاجتماعي اللي بتحذف وتقلل محتوى أي بوست بيقول الحقيقة بس».

محمد هنيدي: اتكلموا ومتيأسوش

‏واختتم قائلا: «اتكلموا ومتيأسوش. ‏العقاب الجماعي والمجازر اللي بتحصل هناك ومحاولة تهجيرهم من أراضيهم ‏ترجموا كلامكم بكل اللغات وانشروه في كل مكان».

اقرأ المزيد:

محمد هنيدي يدعم فلسطين: «العدو بيخاف يظهر على حقيقته قدام العالم»

سحب فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي من السينما بعد 9 أسابيع عرض

طالب يقلد «صعيدي في الجامعة الأمريكية».. نفس شنطة وبدلة محمد هنيدي (فيديو)

آخر أعمال لطفي لبيب قبل استكماله لمرحلة علاجه.. فيلم مع محمد هنيدي