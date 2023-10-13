محمد هنيدي: الصهيونية تسيطر على الإعلام العالمي رغم المجازر في غزة

انتقد الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «X»، سيطرة الإعلام الصهيوني على الإعلام العالمي، وتضليل الصورة عن فلسطين وما يحدث فيها.

محمد هنيدي: قتلوا 40 طفلا رضيعا

وكتب محمد هنيدي قائلا: «أيام كدة طلع الرئيس الأمريكي يقول إن الفلسطينيين قتلوا 40 طفلا رضيعا وأنا شوفت الصور.. بعدها تراجع عن كلامه وقال مشفتش حاجة بس قليل جدا من الإعلام الغربي نشروا التراجع».

وأضاف هنيدي: «‏نفس القصة ادخل أي جريدة أو قناة أمريكية أو أوربية هتلاقي كلام عن وحشية الفلسطينين وإزاي الجانب التاني ضحايا ليهم، مش هتلاقي كلمة عن اللي بيحصل في فلسطين.. تجاهل تام مع سيطرة مطلقة للإعلام الصهيوني على الإعلام العالمي وحتى منصات التواصل الاجتماعي اللي بتحذف وتقلل محتوى أي بوست بيقول الحقيقة بس».

من ايام كدة طلع الرئيس الامريكي يقول ان الفلسطينين ق-تلوا ٤٠ طفل رضيع وانا شوفت الصور .. بعدها تراجع عن كلامه وقال مشفتش حاجة بس قليل جدا من الاعلام الغربي نشروا التراجع

نفس القصة ادخل اي جريدة او قناة امريكية او اوربية هتلاقي كلام عن وحشية الفلس-طينين وازاي الجانب التاني ضحايا… — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 13, 2023

محمد هنيدي: اتكلموا ومتيأسوش

‏واختتم قائلا: «اتكلموا ومتيأسوش. ‏العقاب الجماعي والمجازر اللي بتحصل هناك ومحاولة تهجيرهم من أراضيهم ‏ترجموا كلامكم بكل اللغات وانشروه في كل مكان».