آخر أعمال لطفي لبيب قبل اعتزال الفن.. فيلم مع محمد هنيدي

أكد الفنان لطفي لبيب أنه قرر اعتزال التمثيل، وأنه لن يشارك في أي أعمال فنية مرة أخرى بسبب معاناته من أزمة صحية ألمت به مؤخرًا، مشددًا على أنه سيستكمل رحلة علاجه في الأيام المقبلة.

آخر أعمال لطفي لبيب قبل الاعتزال

وأفاد لطفي لبيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بإنه سيعتزل الفن بسبب الأزمة الصحية التي أصابته، مما أدى إلى صعوبة مشاركته في أعمال فنية.

وكانت آخر أعمال الفنان لطفي لبيب، خلال مشاركته كضيف شرف بفيلم «مرعي البريمو» أمام الفنان محمد هنيدي، وضم الفيلم بجانب هنيدي عددا من نجوم الفن أبرزهم: غادة عادل، علاء مرسي، مصطفي أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، لطفي لبيب، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

أحداث فيلم مرعي البريمو

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حيث يجسد محمد هنيدي شخصية تاجر بطيخ يخفي قطع ألماس داخل بطيخة، ويتفاجأ بقيام زوجته ببيع كل البطيخ الموجود لديه، ومن ثم يضطر إلى السفر والبحث عن البطيخة المفقودة.