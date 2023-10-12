محمد هنيدي يدعم فلسطين: «العدو بيخاف يظهر على حقيقته قدام العالم»

حرص الفنان محمد هنيدي، على دعم القضية الفلسطينية، خلال منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرا إلى أن الحرب الإعلامية لا تقل عن نضال أهالي غزة.

محمد هنيدي يدعم فلسطين

وكتب محمد هنيدي: «الحرب الإعلامية والتضامن وإنك تشير وتنشر عن اللي بيحصل في أهالي غزة، لا يقل أهمية عن أي نضال حقيقي، العدو بيحاول يكسب تعاطف العالم بالأخبار المزيفة ودعم الصحافة العالمية الغربية المأجورة له».

وأضاف: «أكتر حاجة بيخاف منها العدو، إنه يظهر على حقيقته قدام العالم، عشان كدة اللايك والشير اللي ممكن تسهتزأ بيهم مهمين جدا جدا جدا، الكلمة مهمة جدا جدا، في كل مكان».

وأشار محمد هنيدي: «صفحاتهم اللي بيزيفوا بيها الحقيقة، ومنصاتهم ومواقع السوشيال اللي بتحاول تمنع الحقيقة من الظهور بكل طريقة وبكل شكل حتى لو كان تضامن بسيط بتعاطف ونشر الحقيقة!».