سحب فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي من السينما بعد 9 أسابيع عرض

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن سحب فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي من دور العرض السينمائي، بعد تحقيقه إيرادات يومية ضعيفة تذيّل بها قائمة الإيرادات، حيث حقق أمس 136 جنيهًا فقط.

وأوضح الدفراوي، أنّ إجمالي إيرادات فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، وصل إلى نحو 17 مليون جنيه على مدار 9 أسابيع عرض بالسينما، فيما تراجع في شباك التذاكر بعد طرح سلسلة أفلام جديدة تصدرت القائمة، وبينها «فوي فوي، والعميل صفر، ووش في وش».

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

قصة فيلم مرعي البريمو

جاءت قصة فيلم مرعي البريمو، من خلال تاجر بطيخ يجسّد دوره محمد هنيدي، تضطره الظروف لمغامرة غير محسوبة، للبحث عن بطيخة بها أشياء ثمينة ولكنها تختفي في ظروف غامضة، لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي.