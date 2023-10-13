فحص 498 مواطنا خلال قافلة سكانية مجانية في البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة عمر لبيب، بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام لمحافظة البحيرة وجامعة دمنهور، قافلة سكانية شاملة بقرية كفر الوراق بحوش عيسى تم خلالها تقديم الخدمات التالية:

قافلة سكانية في البحيرة

- الكشف على 498 مواطنا مجانا، من خلال وجود 10عيادات طبية تضمنت «110 الباطنة - عيادتي الأطفال 95 - الجراحة 141 - النساء 95 - تنظيم الأسرة 33 - الأسنان 49 - ضغط وتحليل دم 155».

- في مجال الطب البيطري تم رش وعلاج جماعي لـ220 «15 رأس اغنام - 60 ماعز - 65 أبقار وجاموس - 45 دواما و35 تناسلية».

- التضامن الاجتماعي تتلقى 60 طلبا بخصوص تكافل وكرامة.

- محو الأمية وتعليم الكبار تم استكتاب 75 من أهالي القرية، وبالتتسيق مع جامعة دمنهور تم توزيع الهدايا علي تلاميذ مدرسة كفر الواق الابتدائية.

توجيهات بتكثيف القوافل السكانية

جاءت القافلة في إطار الجهود المبذولة لتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية، وطبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.