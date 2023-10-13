فعاليات «أنت الحياة» تقدم خدماتها لقرى حياة كريمة في دمياط

شهدت مدينة كفر سعد بمحافظة دمياط اليوم فعاليات «أنت الحياة» لليوم الثاني على التوالي والتى تقدمها مؤسسة حياة كريمة لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين بمحافظة دمياط وخاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجا والتى لاقت إقبالا كبيرا منذ بداية الفاعليات

يقول سيد خفاجي نائب منسق حياة كريمة بقرى فارسكور بدمياط لـ«الوطن» إن تلك الفعاليات تعد القافلة رقم 14 على مستوى الجمهورية والتي تهدف إلى التكاتف والتعاون لخدمة ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا في مجالات مختلفة مثل القوافل الطبية لتخصصات عديدة مع عمل التحاليل والأشعة وتوفير العلاج بالمجان، بالإضافة إلى استخراج شهادات محو الأمية وعمل اختبارات فورية من خلال المؤسسة وبالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالامتحان المباشر والفوري واجراءات ميسرة.

ثقافة وكتب بأسعار رمزية ضمن أنت الحياة

تقول سمر محمد متطوعة في «حياة كريمة» لـ«الوطن» إن المبادرة لا تقدم فقط خدمات طبية واجتماعية ولكن أيضا تقدم خدمات توعوية وثقافية للكبار والأطفال عن طريق التعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقديم كتب بأسعار رمزية وفقرات فنية واستعراضات للاطفال مع فريق رؤيا للدراما الحركية والتى تسعد الكبار والصغار وتوصيل رسائل هادفة تبث روح المواطنة والانتماء من خلال هذه الفقرات الفنية.