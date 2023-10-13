أعضاء حزب الإصلاح والنهضة يتبرعون بالدم دعما للشعب الفلسطيني (صور)

شارك أعضاء حزب الإصلاح والنهضة، في الحملة الشعبية التي أطلقها التحالف الوطني، بمنطقة الدقي، من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، وذلك ضمن الحملة الشعبية الموسعة التي انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة في عدد من محافظات الجمهورية.

التحالف الوطني يطلق حملات للتبرع بالدم

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قد أطلق اليوم الجمعة الحملة الشعبية للتبرع بالدم في عدد من المحافظات، وذلك لإنقاذ حياة الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة.

قوافل شاملة ومساعدات للأشقاء في فلسطين

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع إرسال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.